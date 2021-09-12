«В общем, все модные»: Лиза Галкина в белом наряде с блестками и кожаной косухе отправилась в гости с родителями и братом

Время летит быстро. Через несколько дней самым известным и любимым близнецам нашей страны Лизе и Гарри Галкиным исполнится по восемь лет.

Вероятно, в следующую субботу, 18 сентября, в день рождения Гарри и Лизы в замке в деревне Грязь будет веселый праздник. Алла Пугачева и Максим Галкин обязательно порадуют своих наследников сюрпризом.

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Ну а в эти выходные Алла Пугачева, Максим Галкин и Гарри с Лизой поздравляли с совершеннолетием Якова Достмана – сына их друзей Иды и Александра Достман. Максим Галкин поделился видео в микроблоге, на котором запечатлел всю семью, показав, как все красиво одеты.

Но самой очаровательной была, конечно, Лиза. Алла Пугачева нарядила дочку в белую блузу с кружевной юбкой и блестками, а в качестве верхней одежде посоветовала девочке выбрать кожаную черную косуху. Лиза выглядела невероятно стильно!

«К Яше Достману идем. Лиза красивая, в косухе. В общем, все модные», — резюмировал на видео Максим Галкин.

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