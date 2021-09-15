«С такими уродился»: Максим Галкин опроверг слухи, что красит губы

Как отметил шоумен и юморист, это натуральный цвет его губ.

Пятый муж певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин в сторис Instagram опроверг слухи, что красит губы. Одна из подписчиц выразила в этом уверенность.

Она написала Максиму Галкину: «Максим – красавчик. Но вопрос на засыпку. Зачем красить итак красивые губы? Очень вас люблю и уважаю».

«Свят! Свят! Кто же их красит. Уважаемая подписчица. Я не крашу губы. Это их натуральный цвет. Ну что поделаешь. С такими уродился». Максим Галкин

Напомним, что Максим Галкин живет в деревне Грязь вместе со своей женой Аллой Пугачевой и двумя детьми — Гарри и Лизой Галкиными. Наследники исполнительницы в этом году пошли уже во второй класс.

Добавим, что Гарри и Лиза Галкины растут очень разносторонними личностями. Они посещают различные кружки, а также спортивные секции. Максим Галкин часто выставляет в Сеть забавные ролики со своими наследниками, которых он безумно любит.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.