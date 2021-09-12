Стильное семейство: Алла Пугачева и Максим Галкин вышли в свет вместе с близнецами Гарри и Лизой

Алла Пугачева и Максим Галкин провели воскресенье в гостях у друзей.

Звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двоих детей-близнецов Гарри и Лизу. Самым известным и любимым двойняшкам нашей страны в следующую субботу, 18 сентября, исполнится по восемь лет.

Вероятно, в этот день в замке в деревне Грязь будет веселее, чем обычно. Родители постараются устроить сюрприз для своих обожаемых малышей.

Ну а в это воскресенье Максим Галкин, Алла Пугачева, Гарри и Лиза побывали в гостях у другого известного семейства – Иды и Александры Достман. Пара устраивала праздник в честь совершеннолетия их сына Якова.

Максим Галкин поделился в микроблоге видео, на котором запечатлел свою семью перед началом торжества.

«Были сегодня на бар мицве Яши Достмана. С праздником вас, наши дорогие друзья!» — подписал Максим Галкин кадры.

Алла Пугачева предстала в кадре в черной куртке и пышной юбке, Максим Галкин в куртке из серого денима, Лиза Галкина – в кожаной косухе и белом платье, Гарри – в черном костюме с белыми лампасами на рукавах пиджака. Выглядели все четверо очень стильно.

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