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«Большая честь»: Наоми Кэмпбелл заняла пост, который ранее принадлежал Меган Маркл и принцу Гарри

Супермодель стала главой Фонда стран Содружества.

«Большая честь»: Наоми Кэмпбелл заняла пост, который ранее принадлежал Меган Маркл и принцу Гарри
Наоми Кэмпбелл. Фото: Global Look Press

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала послом благотворительного Фонда стран Содружества в год платинового юбилея Елизаветы II. Она заняла пост, который раньше был закреплен за принцем Гарри, а позже компанию ему составила и Меган Маркл. Они выполняли функции президента и вице-президента соответственно.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Кэмпбелл, которая уже работала с многочисленными международными благотворительными организациями, назвала эту роль «привилегией».

«Для меня большая честь и привилегия занять этот пост. Я работаю над расширением прав и возможностей молодых людей более 25 лет. Эта тема очень близка мне, и я буду продолжать делать все, что в моих силах», — сказала Кэмпбелл, выступая в четверг в лондонском отеле Café Royal.

Добавим, что Фонд стран Содружества был создан в 2018-м. Организация поддерживает расширение прав и возможностей молодежи в странах Содружества по всему миру. Об этом пишет People.

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