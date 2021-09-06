В самое ближайшее время: Меган Маркл и принц Гарри попросили королеву о встрече

Меган Маркл и принц Гарри попросили королеву о встрече. По информации The Sun, она произойдет в ближайшее время. Герцоги Сассекские хотят крестить Лилибет Диану в Виндзорском замке, в присутствии Елизаветы II. В Букингемском дворце ошеломлены этой новостью.

«Гарри и Меган сделали это предложение, многие люди шокированы. От предстоящей их встречи с королевой уже захватывает дух, особенно после того, через что ей пришлось пройти в этом году, учитывая их выходки», — пишет издание.

больше по теме Помирила: Елизавета II всеми силами борется за сохранение монархии В этом году на долю королевы выпало много испытаний.

Напомним, малышка Лилибет родилась в начале июня в Санта-Барбаре. Девочку назвали в честь ее прабабушки и бабушки, но королева видео ее только посредством видеосвязи. Общественности дочь герцоги Сассекские еще не показывали.

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