Звезды не всегда светят: Наоми Кэмпбелл показала кадры своих неудач

Наоми Кэмпбелл известная топ-модель опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она падает на подиуме во время модного показа. Это был показ одежды Вивьен Вествуд в 1993 году. Тогда Наоми было чуть больше двадцати лет и она уже презентовала новую коллекцию дизайнера. Облаченная на первый взгляд в консервативный наряд, Кэмпбелл вышла на подиум в туфлях на очень высокой платформе. Не удержавшись модель упала под бурное ликование зала. Это не помешало ей подняться и продолжить показ. Иронизируя над прошлым, она написала в социальной сети мотивирующее высказывание южноафриканского политика Нельсона Манделы.

«Не судите меня по моим успехам, судите меня по тому, сколько раз я падал и снова вставал», — согласилась с высказыванием модель. View this post on Instagram A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on Apr 24, 2020 at 5:54pm PDT

Наоми никогда не отличалась скромностью и не боялась показаться смешной. Многие поклонники ценят ее за самоиронию, о чем и наши написали в комментариях.

«Легенда», «Я был там, и мы все сошли с ума! Ты превратила это в Триумф», «Ты самое прекрасное вдохновение из всех нас», — поддержали топ-модель поклонники. больше по теме Наоми Кэмпбелл пожелала Италии «скорейшего выздоровления» от коронавируса Британская супермодель вспомнила, как любит эту страну, и выразила солидарность ее жителям.

Напомним, Наоми Кемпбелл начала свое восхождение на звездный олимп в 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой появившейся на обложках французского и английского изданий журнала «Vogue» и журнала «Time».