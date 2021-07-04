Будущее непредсказуемо: деятельность благотворительного фонда Меган и Гарри под сомнением

Работа Archewell еще не сдвинулась с мертвой точки.

После переезда из Лондона в Монтесито принц Гарри и Меган Маркл обеспечили себе финансовую независимость, заключив многомиллионные сделки с Netflix и Spotify. А в октябре 2020 она создали благотворительный фонд Archewell. Однако работе его еще не сдвинулась с мертвой точки. Об этом говорит королевский обозреватель Ричард Фицуильямс.

«Очень сложно сказать, что будет дальше. Ситуация совершенно непредсказуемая, может случиться, что угодно», — цитирует эксперта Express.

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Напомним, накануне принц Гарри вернулся из Лондона в Монтесито. В Великобритании он пробыл неделю, открыв памятник принцессе Диане. Следующий его визит на родину запланирован на следующий год. Ожидается, что поздравить королеву с 70-летием правления поедет и Меган Маркл с детьми.

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