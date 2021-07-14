«Она не хочет с ним отношений»: Ирина Шейк отказалась крутить роман с Канье Уэстом

Модель не захотела сопровождать рэпера на его шоу в Париже.

Модель Ирина Шейк, которая родилась в небольшом городке Еманжелинск в Челябинской области, отвергла рэпера Канье Уэста. Музыкант пытался на протяжении нескольких месяцев добиться ее расположения, но все его попытки обернулись крахом.

Известно, что рэпер настаивал, чтобы Ирина сопровождала его в столицу Франции, Париж, на красочное шоу. Однако она по каким-то причинам этого не захотела.

Между тем один из инсайдеров рассказал, что Канье до сих пор сильно нравится Ирина. Вот только эти чувства не взаимные.

«Она не хочет с ним отношений. Не хочет, чтобы все думали, что они встречаются, как об этом бы писала пресса. Если бы она согласилась на совместную поездку, она читала об их отношениях весь следующий месяц в бульварной прессе». Инсайдер

Напомним, что Ирина Шейк и Канье Уэст знакомы уже порядка десяти лет. У них было несколько совместных проектов. В одной из своих композиций исполнитель даже упомянул имя российской звезды, давно проживающей в США, сообщает pagesix.com.

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