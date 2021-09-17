Концерты Ольги Бузовой стали отменять в российских городах из-за отсутствия спроса на билеты

Не состоятся выступления звезды в Вологде и Череповце.

Концерты певицы Ольги Бузовой в Вологде и Череповце не состоятся из-за отсутствия спроса на билеты.

Отметим, что в Вологде исполнительница должна была выступить перед публикой 29 сентября. Организаторы признались, что не смогли реализовать нужное количество билетов. Те, кто все-таки приобрел квитки, смогут получить обратно свои деньги. Примерно такая же ситуация сложилась и в Череповце. Там выступление было намечено на 30 сентября.

Заметим, что не состоится в назначенный срок и спектакль с участием Бузовой «Чудесный грузин». Его предварительно перенесли на ноябрь.

По словам Бузовой, перенос премьеры с сентября связан со сложностями в согласовании расписания.

«Более 40 актеров, декорации в три этажа — это все нужно собрать и свести графики», — рассказала телеведущая.

Напомним, что выход на сцену МХАТа имени Горького Ольги Бузовой широко обсуждается до сих пор в театральной тусовке. В основном в адрес звезды звучат упреки, сообщает МК.ru.

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