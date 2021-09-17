«Любит удивлять»: Бузова выбрала антитрендовые джинсы и кремовый тренч, как у Нюши

Ольга Бузова не скрывает, что следит за модой. Когда она стала хорошо зарабатывать, то пополнила гардероб нарядами люксовых брендов. Теперь каждый сезон телеведущая балует себя модными обновками. Даже на день рождения друзья дарят ей сумки Louis Vuitton, а также платья, жакеты, брюки других марок. В последнее время артистка в день меняет по несколько образов, так как участвует в съемках и фотосессиях.

Еще недавно Ольга объявила, что будет носить мини-юбки даже осенью. Однако в Москве резко похолодало, поэтому ей пришлось утеплиться. Накануне телеведущая не только показала свои наряды для съемок, но и похвасталась повседневным образом. Она заглянула в бутик, где захватила шляпку. Бузова была облачена в рваные джинсы и алый жакет. Образ дополняли туфли на каблуке в тон и кремовый тренч. В руках она держала сумку Louis Vuitton.

«Я постоянно что-нибудь себе беру. Крутая шляпа», — отметила звезда.

Ранее певица Нюша тоже отметилась в тренче кремового цвета, но она сочетала его с трикотажным платье. Для портала Teleprogramma.pro образ Бузовой оценила стилист fashion съемок Арина Николаева.

«Ольга Бузова любит удивлять поклонников своими нарядами, порой удачными, а порой не очень. Данный комплект Ольги, к сожалению, получился не самым удачным. Разберем, что плюсы и минусы данного образа. Цветовое сочетание не вызывает вопросов, часто можно встретить синий+красный цвета вместе, Ольга также добавила красный цвет в лодочки и аксессуары, таким образом красный основа образа. Сверху у нас бежевый тренч, который не забирает на себя все внимание и в целом хорошо смотримся в сочетании с другими цветами в луке. А вот джинсы подобраны не совсем верно. Если мы посмотрим, то конец жакета приходится прямо на вырез, в таком виде не актуальные и отвлекающие внимание, которое по задумке должно быть на жакете, также смущает цвет джинс, он дешевит образ, темно синий сюда подошел бы больше. Украшение на шее взято слишком длинное в сочетании с глубоким вырезом, если его укоротить и положить на декольте, чтобы оно не болталось, то в целом получится лучше. Если подвести итоги, то образ получился не актуальным, важны малейшие детали, которые тут не учли», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Арина Николаева — стилист fashion съемок. Обучалась на образовательной платформе Modeisme — персональный стилист, в онлайне школе стиля Карины Нигай Pro Fashion, а также прошла курсы на образовательной платформе Skillbox — стилист fashion съемок, и училась в школе Стиля Карины Шерер. Опыт работы — 1 год.

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