«Совсем стыд потеряла»: Бузова в боди с декольте на шнуровке потрясла «сочным» афедроном

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится удивлять публику. Она не только устраивает сюрпризы друзьям, но находит способ выделиться на мероприятиях. Большое внимание телеведущая уделяет образам. Она не боится экспериментировать, поэтому несколько раз в год меняет прическу. Также артистка не боится носить смелые наряды, хоть и недавно поправилась. Во время съемок в Минске она баловала себя эклерами и драниками.

Теперь Ольга готовится к концерту. Она каждый день ездит на репетиции и фотосессии. При этом телеведущая каждый раз предстает в новых образах. Если накануне она устроила танцы в топе, то теперь она облачилась в боди с поясом. Наряд облегал каждый сантиметр ее фигуры. При этом декольте на шнуровке и каблуки придали образу пикантности. Бузова покрасовалась на камеру.

«Ну как вам? Пишем вторую программу. Конечно, комбинезон — для идеальных фигур. Ну вроде очень даже, талия классная», — похвасталась она.

Потом телеведущая устроила танцы. Она потрясла своим афедроном, демонстрируя фигуру во всей красе. Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто осудили ее за такой откровенный наряд.

«Неотразимая красотка», «Ну этот наряд для утех в спальне скорее», «Ох, Оля», «Совсем стыд потеряла», «Никак не можешь налюбоваться собой», «А куда спрятала животик?», «Персик наела, хорош», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.