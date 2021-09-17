«Лед тронулся»: Малькова назвала сумму алиментов, которую получила от бывшего мужа

Многодетная мама не видела алименты с марта этого года.

Новый муж Анастасии Макеевой – Роман Мальков заплатил алименты своим троим детям. Об этом сообщила его бывшая супруга Светлана в своем инстаграме.

«Сегодня на счет мне поступили алименты. Долг с марта 2021 года по текущий месяц из расчета 11550 рублей на ребенка. Это уже большой шаг и я рада, что мы с вами добились исполнения законов. Надеюсь, что помогла кому-то поверить в свои силы», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана утверждала, что не получала никаких выплат, хотя Роман говорил, что переводил детям деньги. С многодетной мамой в Словении остались жить трое из четырех детей бизнесмена-строителя. Старший сын, 16-летний Андрей, переехал к отцу и мачехе в Москву.

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