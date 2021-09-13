«Он не выдержал»: Малькова назвала реальную причину развода с мужем

После развода нынешний муж Анастасии Макеевой — Роман Мальков — никак не может уладить конфликт с бывшей супругой Светланой. С тремя детьми она осталась жить в Словении и требует от бизнесмена-строителя выплаты алиментов. На днях у них состоялось очередное, уже седьмое заседание суда в Обнинске. Во время процесса Роман утверждал, что деньги переводил. Светлана все отрицает. В своем микроблоге многодетная мама показала, откуда черпает силы и назвала причину развода с отцом своих детей.

«В передаче Малахова Роман заявил, что я очень много бегаю, поэтому он не выдержал и сам убежал. Это то место, откуда я беру силы. Сюда, на стадион, я прихожу практически каждый день, бывает даже утром и вечером. Да, у меня хватает сил, а время найти можно», — сказала Малькова.

Напомним, старший сын Малькова, 16-летний Андрей, еще весной переехал в Москву к отцу и мачехе. Теперь парень живет в Обнинске у бабушки и дедушки.

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