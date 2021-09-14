«Я измотана от несправедливости»: Малькова призналась, что не может выбить алименты с экс-мужа

Художница Светлана Малькова в Instagram призналась, что пока не может добиться алиментов от бывшего мужа. По ее словам, благополучие и развитие детей в их с Романом Мальковым семье всегда стояло на первом месте. Она бы не стала подавать на алименты, если бы против нее не развернули самую настоящую войну.

Как заметила Светлана Малькова, муж стал упрекать ее в рождении детей, насильственно определять их место жительства. В итоге просто отказался содержать наследников.

«Почему прошло уже семь заседаний суда, а алиментов до сих пор нет? Но есть кривляния, издевки, оговоры и интриги, какая-то подковерная игра, и нет действий! Нет ничего: ни платежек, ни денег, ни обещанного среднего минимума. Сколько он будет продолжать играть? Я измотана от несправедливости, от того что папа обкрадывает собственных детей, забирая у них еду, средства к существованию». Светлана Малькова

Напомним, что строитель Роман Мальков бросил жену с детьми ради актрисы Анастасии Макеевой. В мае они сыграли свадьбу. Сейчас у бывших мужа и жены идет война за алименты.

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