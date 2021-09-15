«Папа обкрадывает собственных детей»: Малькова заявила, что устала от борьбы за алименты

После развода Романа и Светланы Мальковых прошло более полугода. Бывшие супруги прошли через семь заседаний суда, но, по словам многодетной мамы, алименты на воспитание троих детей она до сих пор не получает. Хотя бизнесмен-строитель ранее говорил об обратном. В своем Instagram Светлана рассказала, что деньги до сих не получила.

«Есть кривляния, издевки, оговоры и интриги, какая то подковерная игра, и нет действий! Нет ничего: ни платежек, ни денег, ни обещанного среднего минимума. Сколько он будет продолжать играть? Я измотана от несправедливости, от того что папа обкрадывает собственных детей, забирая у них еду, средства к существованию, которые я вынуждена направлять на то, чтобы отбиваться от его разбойных исков, в которых он клевещет на меня, ищет пути не платить», — написала Малькова.

Напомним, что Малькова с тремя детьми осталась жить в Словении, а старший сын переехал к отцу и мачехе в Москву.

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