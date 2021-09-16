Юлия Савичева в тотально кожаном образе предстала на премии Fashion People Awards

Исполнительница Юлия Савичева разместила на личной странице в Instagram фото в наряде монохромного стиля. Примечательно, что все вещи на знаменитости были сделаны из эко-кожи.

Юлия облачилась в кожаный пиджак с «мужского плеча» телесного цвета. К нему артистка подобрала брюки свободного кроя со стрелками. Савичева надела под жакет кроп-топ из такого же материала. Костюм-тройку певица разбавила молочными туфлями-лодочками.

Рыжую шевелюру Юлия зачесала назад так, что получилась укладка с эффектом «мокрых волос». В качестве украшений на Савичевой была лишь миниатюрная золотая цепочка с подвеской.

Отметим, ранее кожаным аутфитом хвасталась невестка Кристины Орбакайте — Алена Краснова.

«Вчера было так неожиданно и приятно получить награду на премии Fashion People Awards 2021 за клип «Сияй» в номинации Fashion-клип года», — призналась Савичева.

Напомним, ранее Юлия Савичева позировала на улицах Санкт-Петербурга в пальто-халате цвета хаки. Примечательно, что похожее изделие было у модели Дарьи Клюкиной на презентации новой коллекции Fendi.

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