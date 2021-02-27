«Если бы я была цветком»: Анна Заворотнюк поддержала тренд на рукава-буфы

«А если бы я была цветком, то каким?», — поинтересовалась у своих поклонников знаменитость.
«Почему первое, что пришло в голову, — орхидея», «Роза», «Пион», «Тюльпаном», «Лилия», «Жасмин», — написали свои ассоциации фанаты модели.
Несмотря на то, что ответы подписчиков Заворотнюк были самыми разными, большинству девушка напомнила орхидею. Такую оценку знаменитость получила из-за цвета тканевого корсета-баски. Заворотнюк надела изделие цвета малины поверх белоснежной блузки. А дополнила образ Анна джинсами прямого кроя и длинными серьгами с розовым камнем.
Напомним, недавно Заворотнюк продемонстрировала модный вариант гардероба для прогулки ранней весной. Акцентной деталью такого наряда стали сапоги с широким голенищем цвета молока и сумка-багет им в тон.