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«Если бы я была цветком»: Анна Заворотнюк поддержала тренд на рукава-буфы

25-летняя модель продемонстрировала яркий наряд.

«Если бы я была цветком»: Анна Заворотнюк поддержала тренд на рукава-буфы
Анна Заворотнюк в образе ангела. Фото: Instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — опубликовала в своем микроблоге свежее фото в блузке с объемными рукавами. Девушка вслед за телеведущей Екатериной Стриженовой выбрала аутфит с рукавами-буфами. Фактура ткани такого изделия придает торжественности даже повседневному наряду. Так, благодаря форме фонариков плечики простой белой блузки Анны украсили ее модный образ.

«А если бы я была цветком, то каким?», — поинтересовалась у своих поклонников знаменитость.

«Почему первое, что пришло в голову, — орхидея», «Роза», «Пион», «Тюльпаном», «Лилия», «Жасмин», — написали свои ассоциации фанаты модели.

Несмотря на то, что ответы подписчиков Заворотнюк были самыми разными, большинству девушка напомнила орхидею. Такую оценку знаменитость получила из-за цвета тканевого корсета-баски. Заворотнюк надела изделие цвета малины поверх белоснежной блузки. А дополнила образ Анна джинсами прямого кроя и длинными серьгами с розовым камнем.

Напомним, недавно Заворотнюк продемонстрировала модный вариант гардероба для прогулки ранней весной. Акцентной деталью такого наряда стали сапоги с широким голенищем цвета молока и сумка-багет им в тон.

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