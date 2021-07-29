«Берите пример»: Судзиловская показала, как правильно сочетать футболку оверсайз и джинсы клеш

В этом году Олесе Судзиловской исполнилось 47 лет. Блондинка эффектно выглядит и на красных дорожках, и на съемочных площадках. Это отметил специалист по стилю, эксперт портала Teleprogramma.pro Никита Картсен. Он оценил образ Олеси, которая пришла на съемки в джинсах и футболке.

«Посмотрите, насколько классно подобран фасон футболки: рукава 3/4, уместный оверсайз и слегка приспущенное плечо. Сделано это абсолютно правильно, потому что если вы хотите грамотный образ оверсайз, то пользуйтесь моим правилом: хотя бы одна вещь должна отражать вашу реальную фигуру. В противном случае вы будете выглядеть мешком. Обратите внимание на джинсы: брюки клеш с приталенным удлиненным силуэтом. Это идеальный вариант для Олеси. Хочется подчеркнуть, что сейчас большое обилие деталей, карманов и легкая нелепость вещи — смелый тренд, который я советую вам внедрять в свой гардероб. Берите пример с Судзиловской. Такой лук я считаю максимально трендовым. Образ актрисы выглядит цельным и завершенным», — сказал Карстен.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы шесть лет.

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