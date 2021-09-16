Бюстгальтер с пуш-ап и юбка подлиннее: как завуалировать полный живот, рассказала Хромченко

На «Модном приговоре» Первого канала «народный стилист» подобрала для героини шоу не самый удачный комплект, подав ее фигуру «яблоко» в самом невыгодном свете и обострив недостатки.

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Эвелина Хромченко прямо заявила, что участница фэшн-битвы не справилась с поставленной перед ней задачей и рассказала, как можно изменить представленный лук, чтобы формы с животиком смотрелись более выигрышно.

«Я бы очень рекомендовала такого типа платья носить в пол, потому что, во-первых, так ты становишься чуть-чуть визуально выше. Во-вторых, это закрывает любые котурны (обувь на платформе, — прим. автора), а такую обувь и подавно надо закрыть, ее вообще никому не нужно показывать. В отношении этой округлости, если наша героиня хочет носить платья с высокой талией, то здесь просто нужно поработать с бельем. Для того, чтобы нивелировать особенности фигуры «яблоко», нужно либо прижать верхнюю округлость, но это несколько дискомфортно, либо чуть-чуть видоизменить форму бюстгальтера. Тогда объем груди станет больше этой округлости, и она не будет бросаться в глаза», — прокомментировала Эвелина Хромченко представленный на подиуме лук.

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