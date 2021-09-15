Скрывает лишнее: какое платье рекомендовал Васильев женщинам с животиком

Иногда стоит обернуться назад и присмотреться к опыту былых поколений.

Дамам с фигурой «яблоко» и объемным животиком довольно сложно найти наряд, который бы выгодно подавал фигуру. Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» рекомендовал им обратить внимание на платья вроде традиционных русских сарафанов с застежкой впереди и с пышной юбкой, которая начинается сразу под грудью.

Такая модель скрывает под собой лишнее и создает нужную вертикаль, которая вытягивает зрительно фигуру, делая ее стройнее. Одну из таких моделей представили на подиуме программы.

«Летнее легкое платье изменило полностью походку нашей героини. В одночасье она из пацанки превратилась в девочку», — заметил Александр Васильев.

Отметим, что ранее несколько фэшн-советов дала зрительницам с фигурой «яблоко» Эвелина Хромченко. Она тоже рекомендовала обращать внимание на наличие вертикалей в нарядах. Это могут быть как застежки, ряд пуговиц, принт в полоску, так и края расстегнутого жакета или куртки. По мнению ведущей, лучше если нижняя одежда будет контрастной по отношению к верхней при расстегнутом варианте носки – так эффект стройности проявит себя более выражено.

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