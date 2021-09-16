Невестка Орбакайте в кожаной мини-юбке и гольфах поддержала внука Пугачевой на премьере

Алена Краснова отправилась в «Губернский театр», где состоялась премьера спектакля «Безымянная звезда», где сыграл Никита Пресняков. Жена решила его поддержать и даже встретилась с Сергеем Безруковым.

Кристина Орбакайте является многодетной мамой. Она заботится о дочке Клавдии, а вот ее сыновья уже самостоятельные. Никита Пресняков недавно отметил свое 30-летие. Он пошел по стопам мамы и своей бабушки Аллы Пугачевой. Однако молодой человек собрал рок-группу MULTIVERSE. Но недавно он согласился принять участие в спектакле «Безымянная звезда» в «Губернском театре».

И 16 сентября Никита поехал на репетицию, а его жена Алена Краснова стала готовиться к выходу в свет. Она отметила, что это очень важный день для ее мужа. Когда модель уже собиралась покинуть дом, то к ней приехала подруга из Португалии. Она очень обрадовалась этой встрече. Невестка Орбакайте для такого случая облачилась в кожаную мини-юбку, белую рубашку и жакет черного цвета. Наряд дополнили ботинки с гольфами в тон.

Несмотря на приезд подруги, Краснова отправилась в театр. Она поддержала мужа в волнительный момент. Девушка также познакомилась с Сергеем Безруковым, который является художественным руководителем театра.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие одарили ее комплиментами. «Алена, удачи твоему мужу», «Какая ты красивая», «Такой наряд, прям школьница», «Очень стильная», «Пусть вечер пройдет феерично», «Крутая такая», «Ой, Саша белый, классно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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