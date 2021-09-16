«Выглядит очаровательно!»: Орбакайте в кожаных легинсах и блузке со шлейфом появилась на премии

Кристина Орбакайте не скрывает, что любит проводить время на родине. Она регулярно ездит в США, где у нее есть дом и квартира, но в этом году певица редко покидает Москву. Она успела отдохнуть в Греции, а вот все семейные праздники отпраздновала с родными. Недавно артистка была на гастролях, но на днях ее заметили в компании Аллы Пугачевой на вечеринке.

А вот 15 сентября Кристина стала одной из гостей премии Fashion People Awards. Она выбрала для такого случая необычный наряд с кожаными лосинами и блузкой со шлейфом. Монохромный образ подчеркнул ее стройную фигуру. Ко всему прочему сапожки на каблуке дополнили е образ. Орбакайте получила одну из наград. Когда она вышла на сцену, то очаровала ведущую Юлию Барановскую.

«Расскажи, как можно все время так идеально выглядеть?» — изумилась она. «Это все мои русско-литовские корни!» — заверила звезда.

Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит Кристина. Многие осыпали ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

«Кристина Орбакайте в кожаных ленинцах выглядит очаровательно! Далеко не каждая женщина может позволить себе в таком возрасте подобные смелые стилистические решения. Я бы порекомендовала Кристине надевать их с объемным верхом в повседневных образах и с жакетом и туфлями-лодочками на вечер. Но в этом комплекте легинсы конкретно лишние. С таким элегантным роскошным верхом хочется видеть нечего не менее элегантное внизу, как например, юбка-карандаш с благородным принтом и туфли-лодочки с пряжкой как у Маноло Бланик. Ну а если хочется экспериментов (думаю, именно этого и хотели стилисты Кристины), то я бы заменила легинсы на мини юбку и добавила акцентные ботфорты, например, атласные синие или с анималистическим принтом. А для более спокойного варианта меняем низ на белые укороченные зауженные брюки со стрелками и минималистичные босоножки. В целом, образ симпатичный, но требует доработки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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