Молодые и счастливые: невестка Орбакайте в мини-платье и на шпильках станцевала с внуком Пугачевой

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он тоже занимается музыкой и поет. При этом молодой человек старается избегать публичности. Им не раз восхищалась бабушка Алла Пугачева. Примадонна первой объявила, что ее внук готовится к участию в мюзикле. Также именно она подарила ему квартиру, когда Никита женился на Алене Красновой. Влюбленные счастливы в браке уже четыре года.

После отпуска на Кипре и поездки в Северную Осетию супруги были заняты на работе. Но 13 сентября они решили вместе выйти в свет. Невестка Орбакайте облачилась в глянцевое мини-платье с корсетом и босоножки на шпильке. Она собралась на тематическую вечеринку. Пресняков ее сопровождал, надев брюки и рубашку цвета хаки с футболкой. Они веселились с друзьями до поздней ночи.

На этот раз внук Пугачевой даже устроил зажигательные танцы с женой на камеру. Они ритмично двигались, но в итоге Алена рассмеялась. Оказалось, что Никита случайно задел другую девушку.

Поклонники в свою очередь отметили, что они красивая пара. Многие одарили их комплиментами. «Какие красивые Никита и Алена», «Классно, когда оба танцуете», «Такие вы классные, выглядите стильно», «Никита крутой двигается, как тебе с ним повезло», «Такие зажигательные», «Вам вообще не бывает скучно», «Пора снимать видео побольше», «Красотка и ее принц», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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