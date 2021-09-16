«А зачем вообще платье?»: беременная Нюша ошарашила народ трусиками, пройдясь по Парижу в секси-облачении

При этом муж певицы Игорь Сивов пришел в восторг от вида любимой.

Нюша всегда была хорошенькой девушкой с миловидным лицом и красивой фигурой, однако в настоящую секси-кошечку звезда превратилась после замужества.

Игорь Сивов перманентно поддерживает свою жену, когда пользователи Сети пытаются ее упрекнуть за излишне откровенные кадры. Бизнесмен стоит на своем — если есть, что показать, необходимо это показывать. И Нюша следует этому правилу практически всегда и везде. Даже будучи глубоко беременной, артистка поддерживает созданный эротичный образ. Чего только стоят ее снимки из Парижа, где она в настоящий момент отдыхает с дочкой Симбой.

Звезда уже засветилась на улицах в актуальном платье-трубе, которое Эвелина Хромченко за его облегающий силуэт советовала только очень стройным модницам. А теперь и вовсе вышла на прогулку в абсолютно прозрачном платье. Его ткань не смогла скрыть ни рельефов ее беременного живота, ни выступающего пупка, ни трусиков с бра.

Многие подписчики, увидев снимки в этом облачении в микроблоге Нюши, были ошеломлены.

«А зачем вообще платье? Не пойму», «Как голая», «Да ходи сразу голая», «Вам бы с мужем отдохнуть, успокоиться», — написали в комментариях люди.

Муж, между тем, тоже отметился в комментариях, поставив под фото восторженные смайлы в виде огня, влюбленного человечка и сердца.

«Вы очаровательно выглядите, беременность к лицу», «Как вы прекрасны в своем положении», «Секси-крошка, крутая», «Сногсшибательная беременяшка», — похвалили Нюшу другие фолловеры.

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