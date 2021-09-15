Парижский стиль: Нюша предстала во Франции с дочкой в одном стиле, облачившись в песочные тренчи и освежающую обувь

Певица Нюша, несмотря на приличный срок своей беременности, ведет привычный образ жизни. Она не прекращала долгое время гастроли и выступления на сцене, а теперь стала активно путешествовать.

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Свое 31-летие артистка отметила на Кипре в компании мужа Игоря Сивова, дочери Симбы и пасынков. Затем улетела в Республику Алтай, где в одном из вип-отелей в горах праздновала свой день рождения подруга знаменитости. А теперь Нюша отправилась отдыхать в сопровождении наследницы во Францию.

Нюша следит за трендами и любит появляться с Симбой в семейном стиле. В дорогу до Парижа она облачилась с ней в спортивных нарядах, выбрав удобные джоггеры и кроссовки.

А на прогулке по Парижу звезда отметилась с дочерью в песочных тренчах и белой обуви. Светлая обувь, к слову, по мнению стилиста Александра Рогова, не только отвечает современным трендам, но и влияет на общее впечатление об аутфите. Она облегчает, освежает и омолаживает луки.

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