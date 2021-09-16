«Ох, что творится»: Глюкоза обнажила на публике ядреный «орех» в секси-монокини с эффектом голой кожи

Певица Глюкоза в свои 35 лет удивляет публику отличными формами и стройностью модели. Звезда хорошо знает о своих достоинствах и частенько балует публику в социальных сетях кадрами в бикини.

Однако в последнее время их так много, что кое-кто начинает критиковать знаменитость за это. Новое фото Глюкозы в Instagram, на котором она предстает в купальнике с открытыми ягодицами и нюдовыми элементами, имитирующими голую кожу, вызвало бурю эмоций у ее фолловеров. Кто-то пришел в восторг от аппетитных форм своей любимицы, а кто-то пустился в критику. Но равнодушными пользователей Сети этот снимок вряд ли смог оставить.

«Девушка у вас муж вообще есть? Он чем занят?», «Эта все никак не оголится до конца», «Вам не надоело постить фото в купальниках? Чай, не девочка уже», «Не девочка, но выглядит — дай бог каждой, наверное, у тебя жена одного возраста с ней, а выглядит на десять лет старше, вот ты и завидуешь», «Зато красивая, возраст при чем тут вообще?», «Европа плачет», «Очень красиво и эротично!», «Наташа — клубничка, бомба!», «Ох, что творится», — написали люди в комментариях.

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