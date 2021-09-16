Смотрим образы, выбираем: какие колготки сейчас в моде и с чем их рекомендовал носить Александр Рогов

На YouTube-шоу Rogov live стилист рассказал о трендах этой осени.

Стилист и телеведущий Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live рассказал, что этой осенью в моду возвращаются колготки. И самая актуальная модель — черные полупрозрачные. Стильные луки с ними фэшн-эксперт посоветовал посмотреть на странице своей помощницы Мадам Шу в Instagram.

Особенно хорошо такие колготки, по словам Рогова, смотрятся с мини-юбками и коротенькими джинсовыми шортами, которые носили летом. С приходом осени их не стоит убирать в дальний ящик. В сочетании с грубой обувью получится стильный актуальный лук.

Также Александр Рогов назвал и другой тренд, который считает главным этой осенью — пайетки. Если взять короткую блестящую юбку, сочетать ее с массивными ботинками, блузой, небрежно заправленной спереди и черными полупрозрачными колготками, получится еще один модный образ.

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