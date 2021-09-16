«Видео не для слабонервных»: женихи на «Давай поженимся!» устроили вакханалию в трусах, а Гузеева им весело подыграла

На шоу проводят конкурс загаров, и эта программа не стала исключением.

Программа «Давай поженимся!» выдала очередной сюжет, который бурно обсуждается в Сети. В рамках шоу они периодически проводят конкурс «Похвались своим загаром». На сей раз женихам проекта предложили облачиться в трусы и показать под музыку себя во всей красе.

Зрители Первого канала лицезрели мужчин в красных, желтых и синих трусах, весело вихляющих бедрами под песню Софии Ротару «Вот и лето прошло». Один из участников проекта дополнил свой лук розовыми носками, а наиболее крупный герой скрыл свой животик под облегающим лонгсливом под цвет кожи.

Ведущие шоу не смогли воздержаться от комментариев в адрес женихов. Роза Сябитова сказала: «Как говорится, товар лицом!» «То есть показать разницу между трусами и…» — съязвила Лариса Гузеева и выдержала академическую паузу. А когда женихи вышли в исподнем на сцену, стала с удовольствием подпевать под композицию.

Ролик с танцем женихов в трусах вызвал у пользователей Сети самые разные эмоции.

«Пожалуйста, предупреждайте, что данное видео не для слабонервных», «Молодцы мальчики!», «Я за красные», «Вот это кайф», «Классные!», «Хочется более интеллигентной видеть передачу», «Синие труселя — зачетный парнишка», «Желтые – огонь», — написали люди в комментариях Instagram проекта.

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