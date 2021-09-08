«Именно так я представляла коммунизм»: Гузеева похвасталась новым диваном-качелями в своем роскошном саду

Лариса Гузеева живет со своим мужем-ресторатором Игорем Бухаровым на северо-западе Москвы, в Куркино. Пара построила респектабельный двухэтажный дом, где часто встречает гостей. Дочь ведущей шоу «Давай поженимся!» Ольга Бухарова довольно близка с мамой и ценит общение с ней, а любимое место наследницы артистки — тенистый сад у родителей.

Лариса Гузеева рассказала, что они, пока тепло и красиво, любят посидеть в нем и поболтать по-дружески. А чтобы это время стало еще приятнее, телезвезда установила в саду новый диван-качели с мягким матрасом, на котором свободно можно расположиться вдвоем. Своим приобретением знаменитость похвасталась в личном блоге.

«Я о нем мечтала! Потому что мы с Лелькой (так зовет дочь Ольгу Лариса Гузеева. — Прим. авт.) обожаем лежать, сидеть, балдеть, отдыхать», — рассказала ведущая, показывая поклонникам новинку.

Потом Гузеева легла на свой диван вместе с дочкой и сказала: «Друзья мои, именно так я и представляла себе коммунизм. Очень здорово!» Любимица публики заметила, что эту мебель не нужно будет демонтировать на зиму, что очень практично.

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