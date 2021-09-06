«У меня ничего не взошло»: Гузеева продемонстрировала свой красивый, но неплодородный сад

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева уже давно живет в загородном двухэтажном доме со своим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым. Коттедж пара построила на северо-западе Москвы в Куркино. И всегда они с удовольствием встречают здесь гостей: друзей, общую дочь Ольгу Бухарову и сына артистки Георгия Толордаву.

Лариса Гузеева очень гордится своим респектабельным домом, а также красивым садом с тенистыми деревьями и пышным кустарником.

В личном блоге она решила показать «эту красоту» публике на видео. И тут же звезда уточнила.

«Но, вот как удивительно, все, что я посадила – лук, чеснок – у меня ничего не взошло!» — пожаловалась знаменитость.

Лариса рассказала, что у нее не созрела также ни одна ягода, а смородина и вовсе сгорела. Тем не менее, стоит отметить, что и без урожая сад Гузеевой выглядел симпатично и ухоженно: кусты в нем были аккуратно пострижены, цветы росли в специальных вазонах, для удобства в траве были оборудованы каменные дорожки.

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