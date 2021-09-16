Акцент на тонкую талию: Лобода в черном платье-бюстье с корсетом появилась на съемках КВН

Светлана Лобода является не только популярной исполнительницей, но и одной из самых высокооплачиваемых персон в стране. Она регулярно ездит на гастроли и радует публику новыми песнями. Певица не скрывает, что для нее на первом месте стоит семья. Она зачастую делает перерыв в работе, чтобы проведать дочек, который теперь живут в Европе. Артистка также признавалась, что у нее есть любимый мужчина.

Однако Лобода с началом осени успевает ездит на на разные мероприятия. Недавно она посетила модный показ. А вот накануне певица появилась на съемках Высшей лиги КВН. Она стала членом жюри и предстала в зале в черном комбинезоне-бюстье с поясом и золотым декором. Наряд с разрезом подчеркнул ее талию. Светлана сделала прическу в голливудском стиле и неброский макияж.

Публика одарила артистку овациями. Многие выкрикивали комплименты. Лобода изящно покинула зал, демонстрируя красоту своего образа.

«Вы потрясающая! Укладка — отпад», «Просто прекрасно», «Какая вы красивая и утонченная», «Просто прелесть, вашей талии можно только завидовать», «Очень изящная, на вас зал любовался», «Ты классная, как можно не любоваться», «Украшение этого вечера», «Нереальная, ну какая вы красотка», «Наряд роскошный, фигура прелестная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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