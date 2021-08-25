Без фильтров и фотошопа: Пелагея в легком платье в пол с воздушными рукавами предстала в Крыму

Пелагея знакома публике, так как является популярной исполнительницей народных песен и романсов. Также она не раз была наставницей в шоу «Голос» и в этом году объявила, что возвращается в проект.

Не так давно Пелагея побывала в Сочи. Она подготовила два выступления для «Новой волны». Певица в воздушных платьях в цветочек появлялась на сцене. А вот 25 августа она приехала в Крым на съемки КВН. Артистка устроила фотосессию на природе. Она позировала в платье в пол с пышными рукавами из шифона, рюшами и драпировкой на юбке. Легкая укладка и белые босоножки дополнили романтический образ.

«Член жюри готов к серьезной работе. Поля в Крыму, на съемках летнего кубка КВН», — отметила звезда.

Она также заверила, что не использовала фотошоп и фильтры. Поклонники пришли в восторг от ее нежного летнего аутфита. «Такая легкая и нежная. Поля, вам очень идет такой образ!», «Вау, какая красавица», «Соловушка России!», «Ой, какой красивый нежный образ… Какая вы красотка — вы вся светитесь!», «Ох, Полюшка, как хороша и какое красивое платье!» — прокомментировали пост подписчики.

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