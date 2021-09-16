Формы — бомба: Пынзарь в облегающем секси-топе устроила танец подпрыгивающей груди на дискотеке в Турции

Дарья Пынзарь после того, как проявила себя на «Доме-2» в качестве героини проекта, участвовала еще в нескольких телешоу, но для основной массы россиян блондинка все-таки осталась звездой именно телестройки. Поэтому не удивительно, что блогера пригласили позже в программу уже в роли ведущей.

Однако Даша появляется в «периметре» не столь часто, как хотелось бы некоторым ее поклонникам. Дело в том, что она живет в Турции, где один из ее сыновей ходит в школу и постоянно вести шоу она не может.

Ранее муж знаменитости Сергей Пынзарь оставил свою любимую в Аланье и отправился в столицу России для записи шоу. Поклонникам, которые тут же засыпали Дарью вопросами, почему без нее, она ответила коротко: «Потому что я в Турции». Но пообещала, что присоединится к благоверному на съемках позже.

Перед отлетом в Москву Дарья решила оторваться по полной. Оставив детей, она в компании подруги наведалась в один из веселых ночных турецких клубов, облачившись в мини-юбочку и облегающий секси-топик.

Наряд показал достоинства Дарьи Пынзарь во всей красе, а во время активных телодвижений ее объемная грудь, казалось, жила отдельной жизнью и танцевала отдельный танец. Видеоотчет о посещении заведения звезда «Дома-2» не постеснялась показать в личном блоге. Увы, реакцию турецких мужчин на свою хореографию ведущая не продемонстрировала.

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