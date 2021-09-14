Казалась безупречной: Пынзарь неловко засветила неидеальный живот со странными следами

Дарья Пынзарь в последнее время сильно похудела. В настоящий момент ведущая «Дома-2» весит 50 кг при росте 162 см. Полнеть знаменитая блондинка не планирует, несмотря на то что ее аккаунт в Instagram просто кипит от предложений фолловеров подобного рода.

Кроме того, подписчики обратили внимание, что на одном из снимков телезвезда «потеряла» пупок. Деликатная деталь, на их взгляд, выглядит слишком незаметно.

Эти комментарии заставили Дашу оправдываться в stories. Пынзарь, не понимая намеков, наивно показала свой пуп крупным планом, засветив неидеальный живот со странными горизонтальными следами и маленьким изъяном, похожим на шрамик.

«Дожила, приходится доказывать, что у меня есть пуп. Вообще, сама дура, зачем доказывать? Понятно, что у всех есть пуп. И понятно, что кому-то просто хочется докопаться», — прокомментировала Пынзарь.

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