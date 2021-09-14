Лосось с пюре из брокколи: рецепт от шеф-повара
Видео
Как выбрать «свой» бежевый цвет в одежде
Видео

Казалась безупречной: Пынзарь неловко засветила неидеальный живот со странными следами

Звезде «Дома-2» пришлось показать его фолловерам крупным планом.

Казалась безупречной: Пынзарь неловко засветила неидеальный живот со странными следами
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь в последнее время сильно похудела. В настоящий момент ведущая «Дома-2» весит 50 кг при росте 162 см. Полнеть знаменитая блондинка не планирует, несмотря на то что ее аккаунт в Instagram просто кипит от предложений фолловеров подобного рода.

Кроме того, подписчики обратили внимание, что на одном из снимков телезвезда «потеряла» пупок. Деликатная деталь, на их взгляд, выглядит слишком незаметно.

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Эти комментарии заставили Дашу оправдываться в stories. Пынзарь, не понимая намеков, наивно показала свой пуп крупным планом, засветив неидеальный живот со странными горизонтальными следами и маленьким изъяном, похожим на шрамик.

Пупок Дарьи Пынзарь. Кадр из видео: instagram.com/darya_pinzar86/

«Дожила, приходится доказывать, что у меня есть пуп. Вообще, сама дура, зачем доказывать? Понятно, что у всех есть пуп. И понятно, что кому-то просто хочется докопаться», — прокомментировала Пынзарь.

Смотрите также

Тэги

Дарья ПынзарьДаша Пынзарьзвезды в бикиниНовости googleновости шоу бизнеса