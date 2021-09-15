Всего 50 кг, но с формами: Пынзарь сверкнула «филейной частью» сочных бедер, красиво устроившись на пляже

Похудевшая Дарья Пынзарь практически каждый день бывает у моря.

Дарья Пынзарь, пока ее муж работает на съемочной площадке «Дома-2», нежится под теплыми лучами солнца в Турции. Ведущая хоть и владеет недвижимостью в Аланье, решила отдохнуть в отеле, наслаждаясь системой «все включено» и комфортными пляжами.

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Недавно Дарья Пынзарь заметно похудела, о чем с радостью сообщила своим поклонникам. Теперь ее внешность практически полностью совпадает с образом куклы Барби. При росте 162 см она весит всего 50 кг. Многим фолловерам нравятся изменения во внешности их любимицы, однако некоторые советуют Даше немного поправиться. На это звезда отвечает комментаторам, что имеет на все собственное мнение и к чужому прислушиваться не намерена.

Тем не менее, несмотря на хрупкость, Дарья Пынзарь имеет весьма аппетитные формы — объемную грудь и округлые бедра, которые с удовольствием демонстрирует на фото в личном блоге. На одном из таких у берега моря она предстала в персиковом бикини, красиво устроившись на качелях-шезлонге.

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