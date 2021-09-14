Фигура Барби: Пынзарь разделась в душе и нарядилась в купальник, чтобы показать свое совершенное тело

Похудевшая Дарья Пынзарь запаслась немалым арсеналом купальников. Дело в том, что ведущая «Дома-2» постоянно живет в Турции, бывая в Москве лишь на съемках проекта. Имея собственную недвижимость в Аланье, знаменитая блондинка любит также останавливаться в турецких отелях, наслаждаясь сервисом, прекрасным питанием и местными развлечениями.

В настоящий момент Пынзарь как раз счастливо проводит время в одном из них, выгуливая то один, то другой купальный костюм. Дарья явно в восторге от своего нового веса – 50 кг при росте 162 см. Тем более в нем блондинка стала сильно напоминать куклу Барби.

Один из последних кадров для личного блога Пынзарь сняла в душе, кокетничая перед зеркалом в купальнике с кружевом на лифе. Именно это бикини понравилось фолловерам звезды телеканала «Ю», когда она устроила показ любимых пляжных нарядов.

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