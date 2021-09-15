«Спонсор показа — длинные ноги»: Ольга Бузова продемонстрировала три образа для фотосессии

Ольга Бузова с 18 лет стала участвовать в реалити-шоу, поэтому давно привыкла к вниманию общественности. В свое время она любовалась героинями глянцевых журналов, а теперь сама часто украшает обложки. В этом году телеведущая стала больше времени уделять себе, но при этом она не перестает работать. Только за лето артистка снялась в шоу «Звезды в Африке» и проекте «Х-Фактор. Беларусь».

А вот осень Ольга встретила в Москве. Она активно готовится к большому концерту. Каждый день телеведущая ездит на тренировки, а также на съемки. Перед очередной фотосессией ей захотелось устроить модное дефиле. Она продемонстрировала три женственных наряда. Сначала Бузова облачилась в черных лосинах и пиджаке без рукавов с мерцающими пайетками и бахромой на плечах.

«Лосины и такой офигенный пиджак. Ну мне так нравится, что даже можно не мерить. Что-нибудь сейчас навертим на голове. Померим, но мы определились. У меня просто еще завтра две съемки минимум», — отметила она.

Потом Бузова стала позировала в черном мини-платье с неброским арнаментом и на шпильках. Наряд снова подчеркнул ее стройные ноги.

«Спонсор показа — длинные ноги, которые достались от моего папы. Тут можно низкую прическу сделать. И как? Нравится?» — спросила звезда.

Напоследок она переоделась в кожаное платье с одним длинным рукавом и топом с заклепками. В последнее время артистка часто отдает предпочтение нарядам из кожи.

«Вариант три пошел. Такая небольшая асимметрия и топ», — пояснила Ольга.

Поклонники пришли в восторг от образов. Однако большинству пришелся по вкусу последний наряд. За него проголосовало больше 59% подписчиков.

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