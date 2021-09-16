Внучка Аллы Пугачевой превращается в точную копию певицы в детстве

Бухгалтер Гузель Пугачева в Instagram разместила фотографию своей дочери Аллы Пугачевой-младшей. На кадре девочка сидит в детском стульчике. Она улыбается и светится от счастья.

«Лапусенька сладкая», «Как же она похожа на маленькую Аллу Пугачеву», «Очень красивая у вас девочка растет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что внучка певицы Аллы Пугачевой появилась на свет в августе 2020 года. Пока Примадонна со своей близкой родственницей лично не знакомилась. При этом, когда Алле Пугачевой-младшей исполнился годик, то она через своего племянника Влада, отца маленькой девочки, передала для крохи подарок.

Добавим, что у Владислава Пугачева также растет сын Евгений от предыдущих отношений. Однако из-за того, что мужчина долгое время страдал от алкогольной зависимости, мальчика забрала на воспитание Примадонна. Сейчас мальчик живет у водителя Пугачевой, а артистка обеспечила внука всем необходимым. При этом Влад Пугачев мечтает забрать в будущем наследника жить к себе.

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