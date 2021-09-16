«Она сказала, что такого от меня не ожидала»: Шаганов вспомнил о ссоре с Пугачевой из-за песни

Как отметил поэт-песенник, Примадонна со временем смогла его простить.

Поэт-песенник Александр Шаганов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил о своей ссоре с певицей Аллой Пугачевой.

«Алла Борисовна долгое время жила в своей квартире на Тверской. Мне, кстати, сейчас хочется пройтись по старым адресам. Маршрутам своего юношеского счастья. Эта квартира на Тверской останется в ее памяти навсегда. Там сейчас живет ее дочь Кристина Орбакайте». Александр Шаганов

Как отметил Шаганов, они познакомились с Примадонной, и он однажды пришел к ней в гости.

«Она захотела лично познакомиться с молодым поэтом. Я счастлив, что это случилось в моей жизни, но один раз я поссорился с Пугачевой. У меня получилась песня с одними стихами, но с двумя разными авторами. Пели ее Сергей Челобанов и Сергей Чумаков. Произошла нестыковка. Она сказала, что от меня такого не ожидала. Я позвонил вскоре Пугачевой. Она сказала, что не надо переживать. Простила меня», — заметил Шаганов.

Напомним, что Александр Шаганов написал сотни популярных песен. Композиции на его стихи исполняют многие звезды российской эстрады.

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