«Ничего со мной не сделать вам»: белая как полотно Пугачева прокомментировала скандал с Гулькиной

Экс-солистка «Миража» в интервью Елене Ханге заговорила о якобы негативном влиянии Примадонны на артистов.

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина в интервью Елене Ханге на ее YouTube-канале рассказала о злой роли, которую якобы играла Алла Пугачева для артистов. По версии певицы, Примадонна практически вершила судьбы музыкантов и одним звонком могла разрушить их карьеру.

Муж Аллы Борисовны, Максим Галкин, резко отреагировал на эти обвинения Наталии Гулькиной в личном блоге, фактически назвав слова певицы ложью.

«После очередной клеветнической глупости, которая вышла об Алле, Артур Гаспарян очень хорошую статью написал в «Московском комсомольце». Здорово, классно и справедливо написано», — сказал он в Instagram.

В издании журналист эмоционально прокомментировал интервью Гулькиной, полагая, что Наталия желала с его помощью напомнить публике о себе. Вслед за ним отреагировала в своем микроблоге и сама Алла Пугачева.

Под селфи, на котором она предстает с белым как полотно лицом, звезда написала:

«Люди, люди, люди. Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья. Спасибо газете МК и лично Артуру Гаспаряну за правду», — написала народная артистка.

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