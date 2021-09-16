«Я, наоборот, хотел ей помочь»: Барецкий собрался судиться с певицей МакSим после избиения

Как отметил фрик, на него напали на одной из улиц Санкт-Петербурга пятеро южан.

Шоумен Стас Барецкий собирается подать в суд на певицу МакSим после того, как на него напали пять человек на одной из улиц Санкт-Петербурга. В результате он заработал сотрясение мозга.

Как отметил Стас Барецкий, били его южане. По его словам, нападение было совершено после того, как он не поверил в болезнь певицы. Он уже не раз об этом говорил в прессе. Барецкому в последнее время все время кто-то звонит и угрожает. Сам шоумен считает, что не сделал МакSим ничего плохого. Причем он до сих пор держит место на кладбище для знаковой фигуры из мира шоу-бизнеса.

«Я, наоборот, хотел ей помочь. Готов отдать ей место на кладбище бесплатно, хотя миллион раз мне предлагали его продать. Я снял побои. Вот пусть теперь МакSим и ее представители расследуют, кто меня побил. Я уверен, что этих людей мы обязательно найдем!» Стас Барецкий

Напомним, что певица МакSим полтора месяца находилась в тяжелом состоянии. Она угодила в клинику с тяжелой формой пневмонии, сообщает «Собеседник».

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