Барецкий озвучил стоимость места на кладбище, которое он выделит бесплатно в случае смерти МакSим

Как отметил шоумен, денег с родных певицы он не возьмет.

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов предоставить родным певицы МакSим бесплатно место для похорон исполнительницы на Ваганьковском кладбище в случае ее смерти. Известно, что предполагаемая могила находится недалеко от входа.

«Оно стоит 9–10 миллионов рублей. Я готов отдать его бесплатно. Не вижу ничего плохого в своем заявлении. Кобзону в свое время тоже при жизни похороны готовили. Он сам даже это контролировал». Стас Барецкий

Как отметил Барецкий, индусы с детства воспринимают похороны как часть жизни. При этом шоумен заметил, что прекрасно знаком с творчеством данной певицы. Когда он сотрудничал с группой «Ленинград», то они часто пересекались. Она, как выразился фрик, была прикольной девчонкой. Также он сказал, что если человека хоронят заранее, то, значит, он будет долго жить, сообщает «Собеседник».

Напомним, что певица МакSим уже несколько недель находится в больнице в состоянии искусственной комы с пневмонией. Врачи пока не дают прогнозов о сроках ее восстановления. У исполнительницы поражено 80 процентов легких. При этом тест на коронавирус уже несколько раз был отрицательным.

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