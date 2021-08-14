«Она настоящий ритуальный агент»: Барецкий обвинил Дрожжину в краже надгробия с чужой могилы

Шоумен Стас Барецкий в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» обвинил актрису Наталью Дрожжину в воровстве памятника. Якобы она унесла надгробие со старого кладбища и поставила на могилу своей матери.

«Дрожжина — самый настоящий ритуальный агент. Как только умирает какой-то известный артист, она бежит к его родственникам и предлагает свои услуги. У меня с ней был совместный бизнес, мы хоронили одного знаменитого актера, но она меня кинула на 300 тысяч рублей».

Стас Барецкий

Как отметил Стас Барецкий, он уверен, что Наталья Дрожжина украла памятник с другой могилы. По его словам, эта актриса ничем не брезгует. Она просто привыкла зарабатывать деньги. Если за день никого не обманет, то можно считать, что время провела зря.

Добавим, что муж Натальи Дрожжиной юрист Михаил Цивин заявил, что данный памятник на могиле матери его жены делали на Даниловском кладбище. Причем начальник погоста – брат его секретарши.

Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в махинациях с имуществом покойного актера Алексея Баталова. Им может грозить тюремный срок, если, конечно, их вину докажут следователи.

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