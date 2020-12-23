«Я готов помочь всем нашим»: Барецкий пообещал открыть для звезд благотворительную столовую

Актер и шоумен Стас Барецкий заявил, что в недалеком будущем откроет для звезд российского шоу-бизнеса благотворительную столовую. По его словам, у него есть в Москве ритуальное агентство, поэтому он не бедствует и может себе позволить открытие заведения. По задумке Барецкого, по четвергам у него в столовой будут бесплатно есть артисты.

«Я готов помочь всем нашим. Шеф-поваром я готов устроить Иосифа Пригожина. Поварской колпак и фартук ему очень пойдут, а в помощники ему взять Наталью Королеву, которая разогнала свой коллектив в пандемию, потому что нечем им платить». Стас Барецкий

Как отметил Барецкий, в планах у него организовать для артистов курсы переквалификации. В частности, кто-то из артистов может стать ритуальным агентом и начать работу на шоумена.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин жаловался на бедственное положение некоторых артистов, особенно из провинции. Наташа Королева в свою очередь признавалась, что распустила коллектив из-за отмены выступлений, сообщает «Собеседник».

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