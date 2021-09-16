«Ну хайпанули, ну позвали блогершу»: Крок раскритиковал приглашение Бузовой во МХАТ

Как отметил директор Театра имени Вахтангова, МХАТ может попасть в зависимость от певицы.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок раскритиковал руководителей МХАТа имени Горького за приглашение в спектакль «Чудесный грузин» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

По его мнению, каждый руководитель театра мечтает, чтобы все билеты на постановки были проданы. Но для этого надо делать качественные спектакли, а не приглашать скандальных персонажей, которые, как он выразился, обеспечат временный сладкий успех. Аншлаги окажутся в итоге обманчивыми.

«Ну хайпанули, ну позвали блогершу, у которой миллионы подписчиков в «Инстаграме», а дальше что? Дальше театр попадает в абсолютную зависимость от той же Бузовой или другого подобного персонажа». Кирилл Крок

Как отметил Крок, Бузовой может надоесть в любой момент театр. Она может уехать, к примеру, в Америку. А зритель уже будет приучен, что он идет не на хороший спектакль, а именно на Бузову, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что осенью Бузова снова должна появиться в постановке «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького. Скорее всего, это случится в ноябре.

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