«Виднеются вершинки»: Бузова в топе на молнии сверкнула напрягшейся грудью без лифчика

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не раз появлялась на премиях и красных дорожках. За последние несколько лет телеведущая подружилась со многими именитыми артистами. Несмотря на то, что растет не только армия ее поклонников, но и хейтеров, Ольга предпочитает раскрывать в себе новые таланты. Только минувшим летом ей удалось побывать в Африке и Минске на съемках, а также стать актрисой в одной из постановок во МХАТе.

Не так давно Бузова стала делиться кадрами, на которых танцует на пилоне. Также она почти каждый день ездит на фотосессии и примеряет новые образы. Несмотря на то, что артистка поправилась за последние месяцы, она не перестает носить мини-юбки и облегающие платья. А вот накануне Ольга почти весь день провела в танцевальном зале, где готовила номера для предстоящего концерта.

Блондинка облачилась в джоггеры и нюдовый топ на молнии. Босоножки на каблуке дополняли ее образ для тренировки. Примечательно, что телеведущая не стала надевать лифчик, поэтому не скрыла округлый бюст. Она также продемонстрировала свой живот.

Поклонники стали обсуждать пикантный вид Ольги. Многие посчитали, что она похорошела. «Какая молодец, все работает и работает», «Такой наряд странный», «Животик прикрыла», «Опять без нижнего белья, что за мода», «Виднеются вершинки», «Как пуговки налились», «Оля, ну видно все», «Маленькая грудь, но это не значит, что ее можно светить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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