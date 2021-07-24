Новоиспеченные испанцы: Алексей Панин повстречался в Европе с Татьяной Лазаревой

Актер и телеведущая покинули родную страну и живут теперь на чужбине.

Актер Алексей Панин в Instagram разместил фотографию с известной телеведущей и актрисой 55-летней Татьяной Лазаревой. Объединяет их то, что они в разное время перебрались на постоянное место жительство в Испанию.

«Замечательная Таня. Не знаю, что еще добавить». Алексей Панин

«Смотришь на Алексея и Татьяну и чувствуется радость. Видно, что люди оказались в цивилизованной стране. Они просто радуются жизни», «Сразу две любимки на одной фотографии», «Красивые и позитивные. Такая фотография всегда вызывает только радость», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Лазарева с 2016 года практически постоянно находится в Испании. В этой стране учится ее младшая дочь. Алексей Панин примерно год назад эмигрировал из России. Он уже не раз слал гневные послания соотечественникам из-за рубежа. Заметим, что изначально Панин хотел поселиться в Италии, но у него не хватило денег, чтобы купить квартиру в этой стране.

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