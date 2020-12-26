Алексей Панин показал свой испанский дом, в котором живет с дочкой и мамой

Актер Алексей Панин выложил в YouTube-канале видео «Один день из жизни», в котором показал свою жизнь в Испании. Как известно, актер уехал из России и обосновался в небольшом городке Торревьеха в провинции Аликанте. В этой европейской стране он сейчас живет с дочкой и мамой.

Отметим, что живет Панин в обычной многоэтажке. Таких на юге Испании огромное множество. Пол в его доме выложен плиткой, а стены покрашены в белый цвет. Таким образом испанцы спасаются от жары. В доме у Панина большая кухня с выходом на веранду, просторная прихожая.

Интересно, что в Испании и сейчас достаточно тепло. Актер отметил, что готов хоть сейчас снять с себя трусы и занырнуть в море в голом виде. По словам Панина, он ни разу не пожалел, что покинул Россию. В то же время он сказал, что есть вещи, которые в Испании его разочаровали. Он был бы не против уехать в Италию, но пока нет такой финансовой возможности.

Напомним, что в России Алексей Панин прославился своими неадекватными выходками. При этом он не раз отмечал, что ненавидит родную страну.

Смотрите также: