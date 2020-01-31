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Алексей Панин мечтает поскорее покинуть Россию

Актер дал подробное интервью на шоу Давида Манукяна.

Алексей Панин мечтает поскорее покинуть Россию
Актер Алексей Панин. Фото: КП/Макеев Иван

Скандально известный российский актер Алексей Панин в качестве гостя попал на Youtube-шоу блогера Давида Манукяна, избранника Ольги Бузовой. Артист ответил на многие вопросы о своей карьере и творчестве, которые уже давно волнуют его поклонников. Например Алексей признался, что уже давно планирует увезти свою дочь подальше из России, якобы текущий менталитет местных жителей его не устраивает. Он заметил, что готов даже сделать ее официанткой в 16 лет, лишь бы она не жила в России.

Также актер отметил, что он и сам мечтает поскорее уехать из страны. Он перестал мечтать о доме на Рублевке и элитной машине, теперь Панину хватит и маленькой квартиры и зарплаты, чтобы хватало прокормить семью. Он видит себя среднестатистическим европейцем, радующимся жизни. Также актер остался недоволен поведением комика Гарика Харламова, который частенько отпускает шуточки в сторону Панина. При этом Алексей знает о скандале, связанном с Кристиной Асмус и фильмом «Текст», и недоумевает, почему обычная постельная сцена наделала столько шума.

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Алексей Панин мечтает поскорее покинуть Россию
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