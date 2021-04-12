Талант актрисы: дочь покойной Юлии Началовой стала звездой театрального фестиваля

Четырнадцатилетняя дочка покойной певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, унаследовала от своей мамы вокальный и творческий талант. Причем наследница звезды не только прекрасно поет, убедительна Вера и в театральных постановках на сцене.

На недавнем театральном фестивале английской драмы «Золотая веточка» восьмиклассница Вера Алдонина была признана лучшей актрисой. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Instagram школы, в которой учится девочка. Во время фестиваля было показано девятнадцать спектаклей, поставленных школьниками из разных городов страны.

«Лучшими актерами были признаны Вера Алдонина (8 класс), Гордей Васильев (4 класс), Елизавета Фисюк (дошкольное отделение)», — отмечается в сообщении.

Напомним, совсем недавно Вера Алдонина получила гран-при вокального конкурса. А на днях приняла участие в съемках программы Первого канала «Модный приговор», где исполнила хит своей покойной мамы Юлии Началовой «Герой не моего романа».

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